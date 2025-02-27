В Минске часть популярного ТЦ на Немиге выставлена на торги за 2,1 млн рублей

В сообщении сказано, что речь идет про «Пассаж на Немиге», расположенный по улице Немига, 8−114. Общая площадь составляет 656,3 квадратного метра. Отмечается, что часть ТЦ, которая сейчас не используется, продается за долги собственника — компании «Интерэкон-Н». В числе обременений, которые были наложены на объект, указаны арест, ипотека, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.