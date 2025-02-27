В Минске часть популярного ТЦ на Немиге выставлена на торги за 2,1 млн рублей. Информация опубликована на официальном сайте площадки по продаже недвижимости «БелЮрОбеспечение».
В сообщении сказано, что речь идет про «Пассаж на Немиге», расположенный по улице Немига, 8−114. Общая площадь составляет 656,3 квадратного метра. Отмечается, что часть ТЦ, которая сейчас не используется, продается за долги собственника — компании «Интерэкон-Н». В числе обременений, которые были наложены на объект, указаны арест, ипотека, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.
Часть популярного ТЦ в центре Минска выставлена на торги. Фото: e-auction.by.
Говорится, что начальная стоимость «Пассажа на Немиге» составляет 2,1 миллиона рублей. Для того, чтобы принять участие в торгах, нужно внести аванс в размере 210 тысяч рублей. Проведение торгов запланировано на 18 марта 2025 года.
Тем временем в Минске ТРЦ Arena City выставлен на торги за 74,4 миллиона долларов.
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