В Котово вернули тепло в 18 многоэтажек

Напомним, утро 26 февраля в городе коммунальных катастроф было недобрым. Был обнаружен порыв, в результате чего пять МКД остались без отопления. Его достаточно оперативно устранили, однако вечером произошли еще две аварии — около школы № 6 и возле кафе «Блюз». Отопление временно было отключено в 18 многоэтажках.