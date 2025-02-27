Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Котово вернули тепло в 18 многоэтажек

В Котово Волгоградской области устранили две аварии на теплотрассе, которые произошли вечером 26 февраля.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, работы были завершены в третьем часу ночи 27 февраля.

Напомним, утро 26 февраля в городе коммунальных катастроф было недобрым. Был обнаружен порыв, в результате чего пять МКД остались без отопления. Его достаточно оперативно устранили, однако вечером произошли еще две аварии — около школы № 6 и возле кафе «Блюз». Отопление временно было отключено в 18 многоэтажках.

Ночью 27 февраля власти заявили о восстановлении теплоснабжения.

ЖКХ