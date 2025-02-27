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Топ-5 новостей в Молдове 27 февраля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 27 февраля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +14° 7 м/с 58% 752 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

1. Зима не уходит: Жителей Молдовы ждет холод дождь со снегом — не такого начала весны мы ждали.

2. Граждане Молдовы не строят планов: Такая ситуация отражает высокий уровень нестабильности в стране — жить одним днём — это уже норма.

3. Почему нельзя оплачивать счета за тепловую энергию в течение года: АО «Termoelectrica» отвечает на тревожные вопросы жителей Кишинева — запрос КП.

4. Мэрцишоры в Кишиневе уже продают и в правительстве, и там, где люди протестуют: Почем символы весны для народа.

5. Плохая новость для ПАС: Уровень инфляция в Молдове оказался выше, чем предполагалось — лучше не будет.

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энергетика
ЖКХ
инфляция