ГАИ Уфы начала операцию «Автобус»

В Уфе начались рейды среди водителей пассажирских автобусов. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Как утверждают в ведомстве, цель проверок — снижение уровня аварийности на дорогах башкирской столицы, профилактика нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, а также повышение безопасности пассажирских перевозок. Участие в операции «Автобус» принимают все заинтересованные подразделения.
Особо пристальное внимание будет уделяться техсостоянию транспорта необходимым требованиям, прохождению шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров, в том числе детей.
— Просим жителей и гостей Уфы с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и быть внимательными на дороге, — заявили в ГАИ.
В дорожной полиции призвали граждан не быть равнодушными и сообщать о нарушениях по телефону доверия 8 (347) 279−32−92 или в чат-бот Госавтоинспекции.
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