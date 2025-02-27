Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Краснотурьинском шесть дней будут идти взрывные работы

О взрывных работах, запланированных на начало марта, предупредили жителей Карпинска.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Карпинска предупредили о взрывных работах, которые будут проводиться в начале марта 2025 года в окрестностях Краснотурьинска, расположенного по соседству. Предполагается, что работы будут вестись с 3 по 8 марта.

— В период времени с 13:00 до 18:00 часов будут производится взрывные работы на карьере «Пещерный» ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местным жителям советуют воздержаться от походов в лесные массивы, расположенные рядом с карьером. На границах зоны проведения работ появятся посты охраны. Перед подрывами прозвучит продолжительная сирена, затем два длинных сигнала, оповещающих о боевой готовности, а после окончания работ — три коротких.