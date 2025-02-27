«Речь пропадает, рука полностью обездвижена». Белорусский невролог сказал о спасении 15-летней девочки с инсультом

Он сообщил, что история тяжелая для врачей, принимавших решение о спасении 15-летней девочки, поступившей в Минский научно-практического центр хирургии, трансплантологии и гематологии с инсультом. Марченко добавляет, что было ранее утро субботы, когда она поступила. У подростка была нарушена речь, слабость в правой руке и ноге.