«Речь пропадает, рука полностью обездвижена». Белорусский невролог сказал о спасении 15-летней девочки с инсультом

Белорусский невролог сказал о спасении 15-летней девочки с инсультом. Подробности озвучил заведующий отделом неврологии и нейрохирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Сергей Марченко, пишет агентство «Минск-Новости».
Он сообщил, что история тяжелая для врачей, принимавших решение о спасении 15-летней девочки, поступившей в Минский научно-практического центр хирургии, трансплантологии и гематологии с инсультом. Марченко добавляет, что было ранее утро субботы, когда она поступила. У подростка была нарушена речь, слабость в правой руке и ноге.
— На глазах у врачей симптомы «нарастают» — речь исчезает почти полностью, рука становится полностью обездвиженной… Благо девочку привезли вовремя, ее удалось спасти, — подчеркивает заведующий отделом неврологии и нейрохирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.
По словам врача, 15-летней девочке не понадобилась реабилитация, сейчас она здорова и учится в школе.
Ранее невролог рассказала о спасении 21-летней девушки, у которой случился инсульт на тренировке в Минске: «Появилась асимметрия лица, нарушилась речь».
Тем временем белорусский врач сообщил, что лишь 30% пациентов с инсультом попадают в терапевтическое окно.
Кроме того, Минтруда сказало о внедрении в Беларуси электронного больничного.