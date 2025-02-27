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Власти ужесточат правила использования самокатов в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил ввести новые ограничения для пользователей самокатов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом он заявил на заседании городской думы 26 февраля, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По словам градоначальника, в городе действует рабочая группа, которая занимается регулированием этого вида транспорта. В новом сезоне планируется внедрить обновленные правила. Изменения коснутся проезда по отдельным улицам, ограничения скорости и организации парковок для самокатов.

Кроме того, возможно, будет введена эвакуация нарушителей правил. При этом осенью 2024 года в Законодательном собрании обсуждались возможные ограничения для передвижения на электросамокатах в центре Нижнего Новгорода. Сообщалось также, что в 2024 году в Нижнем Новгороде произошло более 300 ДТП с самокатами.