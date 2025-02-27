Власти ужесточат правила использования самокатов в Нижнем Новгороде

Кроме того, возможно, будет введена эвакуация нарушителей правил. При этом осенью 2024 года в Законодательном собрании обсуждались возможные ограничения для передвижения на электросамокатах в центре Нижнего Новгорода. Сообщалось также, что в 2024 году в Нижнем Новгороде произошло более 300 ДТП с самокатами.