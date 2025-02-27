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Матч с легендами советского хоккея перенесли в Ангарске из-за болезни Фетисова

Неизвестно, когда именно состоится мероприятие.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Хоккейный матч с участием звезд мирового спорта должен был пройти 1 марта 2025 во дворце спорта «Ермак», что в Ангарске. Однако недавно стало известно, что мероприятие придется перенести из-за того, что главные гости состязания заболели.

— Мы готовились вновь привезти праздник, но, к сожалению, вирус не щадит никого, — рассказывает Вячеслав Фетисов, легенда советского спорта. — Вместе с Александром Якушевым не сможем приехать в этот раз. Но обещаем, что через месяц обязательно приедем, соберемся, устроим праздник. Да так, чтобы был полный стадион.

Напомним, встречу принято проводить на Байкале, однако в этом году это делать крайне опасно, а причиной стала сложная ледовая обстановка. Сибиряки ждут, когда объявят новую дату состязаний. В это время отметим, что те билеты, что уже раскупили, будут действительны при посещении состязания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что цены на продукты почти не изменились в Иркутской области в январе.