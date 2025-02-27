Матч с легендами советского хоккея перенесли в Ангарске из-за болезни Фетисова

Напомним, встречу принято проводить на Байкале, однако в этом году это делать крайне опасно, а причиной стала сложная ледовая обстановка. Сибиряки ждут, когда объявят новую дату состязаний. В это время отметим, что те билеты, что уже раскупили, будут действительны при посещении состязания.