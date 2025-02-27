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С тараканов перешли на банановое пюре: в Приморском океанариуме живут сцинки с синим языком

В Приморском океанариуме показали Сардельку с синим языком.
Источник: Соцсети

Каких только удивительных обитателей нет в Приморском океанариуме. Накануне мы рассказывали про слепых рыб, а сегодня сотрудники учреждения представили Сардельку с синим языком. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».

Сарделька — это имя. Речь идет о ящерице. В океанариуме показали самого первого сцинка, сейчас таковых там уже три.

Гигантский синеязыкий сцинк является коренным жителем Австралии, Новой Гвинеи и Индонезии. Они ведут очень скрытный образ жизни. Хищников отпугивают, раздувая свой синий язык и принимая весьма устрашающий вид. Но так они ведут себя в дикой природе. А в океанариуме сцинки социализировались. Они никого не пугают и любят внимание. Часто встают на задние лапы и постукивают пальчиками по стеклу террариума. Таким образом они дают понять, что хотят вкусняшек.

В дикой природе они едят все — от тараканов до мышей. А в океанариуме они совсем избаловались — банановое пюре им подавай.

«Вкусовые сосочки» у них расположены на небе. С помощью них они чувствуют вкус не только еды, но и воздуха.

флора и фауна