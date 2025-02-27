С тараканов перешли на банановое пюре: в Приморском океанариуме живут сцинки с синим языком

Гигантский синеязыкий сцинк является коренным жителем Австралии, Новой Гвинеи и Индонезии. Они ведут очень скрытный образ жизни. Хищников отпугивают, раздувая свой синий язык и принимая весьма устрашающий вид. Но так они ведут себя в дикой природе. А в океанариуме сцинки социализировались. Они никого не пугают и любят внимание. Часто встают на задние лапы и постукивают пальчиками по стеклу террариума. Таким образом они дают понять, что хотят вкусняшек.