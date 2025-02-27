Ботанический сад Екатеринбурга будет работать по выходным

Ботанический сад Екатеринбурга с 1 апреля 2025 года начнет работать по выходным дням. Как уточнила директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова, он будет открыт для посещения по субботам и воскресеньям с 1 апреля по 31 октября.
По будням с 8.30 до 17.30, по выходным — с 10.00 до 18.30. Сейчас в парке флоры действует зимний график — растения можно увидеть только по будням с 8.30 до 17.30, уточнила Третьякова.
Напомним, в коллекциях ботанического сада, который был создан в Екатеринбурге в 1936 году, сейчас находится около 130 растений из Красных книг России и Свердловской области.