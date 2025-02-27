Педагогов в Татарстане начали обучать созданию Telegram-ботов. Этот навык поможет повысить качество образования, считают авторы проекта. Занятия проводят кураторы районов, где представлены муниципальные филиалы IT-парка.
С помощью Telegram-ботов можно автоматизировать многие процессы в школьной жизни. Они способны помогать в организации учебы, рассылать домашние задания, проводить проверку знаний, получать обратную связь от учеников и родителей.
«Уверен, что обучение педагогов подобным технологиям — это ключевой фактор успешного развития образовательной системы», — прокомментировал руководитель Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане директорам школ с лучшими учителями выплатят по 30 тысяч рублей.