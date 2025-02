Экс-хакер Ситников: украинские хакеры атакуют РФ под угрозой отправки на фронт

— Недавно на YouTube вышло интервью с украинскими хакерами Ares и The Way. Там они заявили, что взломали в России более 42 тыс. умных счетчиков электричества. Они месяцами вносили туда ложные данные и завышали счета за коммуналку. Ares и The Way гордятся, что нанесли таким образом, цитирую, «экономический ущерб России». Но это бред, это подлость — все, что сделали эти идиоты, так это усложнили и без того непростую жизнь мирных россиян.