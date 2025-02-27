Экс-хакер Ситников: украинские хакеры атакуют РФ под угрозой отправки на фронт

— Да, конечно. В Telegram есть чат «Волосатый бублик», в котором сидят хакеры со всей Украины. Я там дружил с некоторыми ребятами: буквально поздравлял их с рождением детей. Когда у меня были проблемы дома, в России, ребята решили меня поддержать, прислать вышиванку. Один сказал: «Я куплю». А другой: «Да зачем покупать? У меня мать своими руками сделает, а я пришлю». Вот! Настолько мы хорошо общались. А потом 24 февраля и все, конец. Хрен мне, а не вышиванка.