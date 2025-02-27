Фильм ужасов по Стивену Кингу «Обезьяна» вышел в России

Сформировалось оно (мироощущение) довольно мрачным образом. Отец постановщика, звезда хичкоковского «Психо» Энтони Перкинс, умер от СПИДа 12 сентября 1992 года. А мать, фотографиня и актриса Берри Беренсон, погибла накануне девятилетней годовщины его ухода — 11 сентября 2001-го: она была пассажиркой рокового рейса 11 American Airlines, врезавшегося в Башни-близнецы. Не найдя ответа на вопрос, почему все это выпало именно на его долю, Перкинс смирился с тем фактом, что умирают так или иначе все (соответствующая программная речь вложена в уста матери главных героев, которую играет звезда «Женщины-Халка» Татьяна Маслани). А нам, стало быть, остается разве что подходить к делу с тенью улыбки. Поэтому ручка фарса в его «Обезьяне» выкручена до максимума — по сути это крайне черная слэпстик-комедия.