Врач Спивак: в России за последние 50 лет качество спермы упало в 1,5−2 раза

Раньше мы старались устранить только последствия бесплодия, сейчас же акцент смещается на репродуктивное здоровье в целом. Теперь мы не просто стремимся устранить последствия уже возникших проблем, а стараемся решить изначальную проблему. Мы больше внимания уделяем сохранению репродуктивного здоровья, а оно зависит от состояния здоровья человека в целом, как мужчины, так и женщины. Одним из самых ярких критериев, указывающих на возможные общие проблемы со здоровьем у мужчин, является подвижность сперматозоидов. Если она снижена, то это может говорить об ухудшении общего состояния здоровья.