Умный беспилотник «Аврора» научат поиску людей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Умный беспилотник «Аврора-1МТ», способный добывать информацию о наземных объектах и анализировать ее с помощью искусственного интеллекта (ИИ) прямо в воздухе, хотят научить поиску людей, а также распознаванию автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба Московского авиационного института (МАИ).
«Если говорить о практическом применении “Авроры”, то мы уже имеем ряд решений для определенных заказчиков: в частности, речь идет о подсчете объектов в сельском хозяйстве, автоматическом облете опор высоковольтных линий и съемке объектов, представляющих высокий интерес. Ну, а другие продукты — поиск людей, распознавание авто и так далее — находятся в процессе разработки. В перспективе, например, маевский дрон может быть задействован и в поисковых операциях. Мы тестировали его на поиске манекенов людей в лесном массиве, и он успешно справился с задачей, нанеся их расположение на специальную карту», — заявил замдиректора IT-центра МАИ Петр Ухов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, умный дрон может не только производить съемку в различных условиях, но и автоматически искать и исследовать заданные объекты, производить их подсчеты, собирать статистические данные и передавать их на наземную станцию или веб-сервис в оперативном режиме. По своей сути — это летающая лаборатория для отработки задач различной степени сложности, считает Ухов. В России и мире сегодня существует несколько видов беспилотников, работающих на базе ИИ. Но ни один из них не обладает теми возможностями, которые есть у «Авроры».
«В “Авроре” установлен собственный полетный контроллер, объединенный с бортовым вычислителем. Также там стоит специальный процессор для решения задач ИИ. Сам летательный аппарат создали в дирекции “Аэромобильность” МАИ, а наш IT-центр для “Авроры” создает программное обеспечение. Мы обучаем полетный контроллер правильно ориентироваться в пространстве, выполнять фигуры высшего пилотажа, работать в автоматическом режиме, а ИИ готовим под разные задачи, включая задачи повышенной сложности», — подчеркнул эксперт МАИ.
В настоящее время «Аврора» ориентируется по GPS. Но даже в случае потери сигнала беспилотник может безостановочно осуществлять навигацию по видеокамере, чтобы в безопасном режиме вернуться на точку старта. Так что потерять беспилотник почти невозможно, добавили в вузе.