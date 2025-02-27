Умный беспилотник «Аврора» научат поиску людей

По его словам, умный дрон может не только производить съемку в различных условиях, но и автоматически искать и исследовать заданные объекты, производить их подсчеты, собирать статистические данные и передавать их на наземную станцию или веб-сервис в оперативном режиме. По своей сути — это летающая лаборатория для отработки задач различной степени сложности, считает Ухов. В России и мире сегодня существует несколько видов беспилотников, работающих на базе ИИ. Но ни один из них не обладает теми возможностями, которые есть у «Авроры».