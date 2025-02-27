Парту Героя открыли в школе Ангарска в память о бойце СВО Евгении Шенцове

Во время торжественной церемонии преподавательский состав и ученики отметили, что Евгений Шенцов всегда был готов прийти на помощь, был дружелюбным и надежным. Парта будет стоять в школьном музее Краснознаменного Тихоокеанского флота. В память о бойце состоялась минута молчания.