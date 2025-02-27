Парту Героя открыли в школе Ангарска в память о бойце СВО Евгении Шенцове

В ангарской школе № 30 открыли Парту героя. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Ангарского городского округа, сделали это в память в бойце Евгении Шенцове.
23-летний мужчина погиб «за ленточкой» 6 апреля 2024 во время выполнения боевого задания. За проявленную храбрость был награжден медалями «Участнику специальной военной операции», «За боевые отличия», «За храбрость». Посмертно — орденом Мужества.
Во время торжественной церемонии преподавательский состав и ученики отметили, что Евгений Шенцов всегда был готов прийти на помощь, был дружелюбным и надежным. Парта будет стоять в школьном музее Краснознаменного Тихоокеанского флота. В память о бойце состоялась минута молчания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер Леонид Мацуев, отец известного иркутского пианиста Дениса Мацуева.