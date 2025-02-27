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Опасный для самолетов строительный кран нашла транспортная прокуратура в Приморье

В Приморье по требованию прокуратуры строительный кран оснастили освещением.
Источник: Комсомольская правда

Приморская транспортная прокуратура ликвидировала угрозу для безопасности полетов, который создавал кран на стройке неподалеку от посадочной площадки самолетов в Уссурийске. По требованию надзорного органа высокую машину оснастили специальной световой сигнализацией, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Проверку прокуратура начала после обращения представителя посадочной площадки Барановский в Уссурийске. В ее ходе выяснилось, что в полутора километрах от нее ведется строительство многоэтажных домов.

При этом для их возведения использовался башенный кран, который не был оснащен необходимой световой сигнализацией, позволяющей экипажам воздушных судов заметить его в темноте. Это создавало реальную угрозу самолетам и вертолетам, приземляющимся на посадочную площадку или взлетающим с нее в темное время суток.

Транспортный прокурор вынес предприятию представление, по результатам рассмотрения которого оно установило на кран необходимое световое оборудование и привлекло отвечающего за безопасность работника к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура, в свою очередь, завела на виновное должностное лицо административное дело по статье о невыполнении правил размещения на объектах устройств, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Наказанием по ней может быть штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Прокуратура