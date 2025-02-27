Опасный для самолетов строительный кран нашла транспортная прокуратура в Приморье

При этом для их возведения использовался башенный кран, который не был оснащен необходимой световой сигнализацией, позволяющей экипажам воздушных судов заметить его в темноте. Это создавало реальную угрозу самолетам и вертолетам, приземляющимся на посадочную площадку или взлетающим с нее в темное время суток.