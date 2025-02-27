В Хабаровске назвали дату фестиваля «Амурские волны» в 2025 году

С 26 мая по 1 июня в Хабаровске вновь состоится один из самых популярных среди жителей города музыкальных фестивалей — «Амурские волны». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», военные оркестры со всей страны съедутся в столицу региона уже в 13-й раз и порадуют зрителей как современными композициями, так и знаменитыми военными маршами. В этом году организаторы пообещали любителям музыки один сюрприз.
— В настоящее время идёт активная подготовка к фестивалю «Амурские волны», который станет главным музыкальным событием весны. Мы приглашаем зрителей всех возрастов насладиться грандиозными выступлениями. Особенным гостем фестиваля в 2025 году станет Заслуженный коллектив Республики Беларусь — Образцово-показательный оркестр внутренних войск Министерства внутренних дел, — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.
В рамках фестиваля перед зрителями также выступят:
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ;
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова и Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ (Москва);
Военный оркестр штаба Центрального военного округа (Екатеринбург);
Военный оркестр штаба Ленинградского военного округа (Санкт-Петербург);
Военный оркестр штаба Восточного военного округа и Военный оркестр Восточного округа войск национальной гвардии РФ (Хабаровск);
Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток).
Традиционно, сольные концерты оркестров в рамках фестиваля состоятся в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа и в Краевом Дворце Дружбы «Русь». Кроме того, второй год подряд коллективы будут выступать также в Хабаровской краевой филармонии.
Что касается концертов под открытым небом, они состоятся в парке стадиона «Динамо», в парке имени Муравьёва-Амурского, в парке имени Гагарина, на Комсомольской площади. Главные дефиле-представления ждут зрителей на Площади Славы и в СЗК «Платинум Арена». Подробности о проведении фестиваля появятся в ближайшее время на официальном сайте события.