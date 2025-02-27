В Хабаровске назвали дату фестиваля «Амурские волны» в 2025 году

С 26 мая по 1 июня в Хабаровске вновь состоится один из самых популярных среди жителей города музыкальных фестивалей — «Амурские волны». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», военные оркестры со всей страны съедутся в столицу региона уже в 13-й раз и порадуют зрителей как современными композициями, так и знаменитыми военными маршами. В этом году организаторы пообещали любителям музыки один сюрприз.