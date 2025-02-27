Первый случай коронавируса был выявлен в Беларуси пять лет назад 27 февраля 2020 года. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Так, пять лет назад — 27 февраля 2020 года — тесты, которые были проведены в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава, показание наличие коронавирусной инфекции у одного из студентов из Ирана.
В ведомстве уточнили, что тогда пациента, а также лиц, которые с ним контактировали, поместили в закрытые боксы Минской инфекционной больнице. В тот момент в Беларуси начали проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия, связанные с недопущением распространения ковида.
В пресс-службе обратили внимание на то, что с обнаружением первого случая коронавируса, был взят курс на максимальное выявление контактов для предотвращения распространения заболевания. Уточняется, что практически все медики страны на какое-то время стали "врачами-инфекционистами. Сказано, что лекарства, средства индивидуальной защиты, медоборудование, вакцинацию медикам поставляла вся страна. У врачей в данный период была важнейшая задача — оказывать круглосуточно пациентам медпомощь в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
В Минздраве акцентировали внимание на том, что мировой курс борьбы с пандемией коронавирусной инфекции состоял из полных локдаунов, закрытых границ. Также в некоторых странах требовали от граждан не выходить на улицу. Минздрав отмечает: противостоять глобальной панике смогла Беларусь, чей президент Александр Лукашенко слушал врачей, политиков, экономистов и принимал свое решение, призывая объединиться в борьбе с вирусом.
Отмечается, что Беларусь смогла пройти борьбу с пандемией ковида без локдаунов и ограничений. Вместе с тем в Минздраве напомнили, что подкомитет по коронавирусной пандемии конгресса США выпустил доклад под названием «Извлеченные уроки и путь вперед». В документе допустили, что коронавирус был, вероятно, создан в лабораторных условиях, а локдаун назвали неэффективным и необязательным.
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