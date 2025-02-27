Первый случай коронавируса был выявлен в Беларуси пять лет назад 27 февраля 2020

В пресс-службе обратили внимание на то, что с обнаружением первого случая коронавируса, был взят курс на максимальное выявление контактов для предотвращения распространения заболевания. Уточняется, что практически все медики страны на какое-то время стали "врачами-инфекционистами. Сказано, что лекарства, средства индивидуальной защиты, медоборудование, вакцинацию медикам поставляла вся страна. У врачей в данный период была важнейшая задача — оказывать круглосуточно пациентам медпомощь в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.