Рождаемость падает в Казахстане

Также она указала на гендерную разницу в продолжительности жизни. По ее данным, женщины живут в среднем на 8 лет дольше мужчин. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 71 год, а женщин — 79,1 года. Для сравнения: в странах ОЭСР этот разрыв составляет 5−6 лет.