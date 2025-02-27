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Рождаемость падает в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова озвучила данные по рождаемости в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pixabay

Глава Минздрава отметила, что медико-демографические показатели являются основными индикаторами деятельности системы здравоохранения.

На начало 2025 года численность населения составляет 20,3 млн человек с ростом на 1,3%, но наблюдается снижение коэффициента рождаемости на 6,2%

сказала Акмарал Альназарова

Также она указала на гендерную разницу в продолжительности жизни. По ее данным, женщины живут в среднем на 8 лет дольше мужчин. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 71 год, а женщин — 79,1 года. Для сравнения: в странах ОЭСР этот разрыв составляет 5−6 лет.