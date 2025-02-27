Ги Буше: «Ткачев тренируется со всеми, но выйдет играть лишь после вердикта врачей»

«Мы надеемся, что Галимов вскоре снова сможет играть. Сейчас у него лечение, оно связано с его старой травмой. Там все идет по стандартному протоколу. Поэтому в ближайшие дни получим более точную информацию. И тогда уже можно будет оттолкнуться и сказать что-то более конкретное. Конечно, мы надеемся, что он вернется, будет с командой, но все дело именно в медицинских аспектах», — рассказал Буше. Уточняя ситуацию с Владимиром Ткачевым, тренер отметил: сейчас у него хороший прогресс, он тренируется вместе с командой, тренеры «держат кулачки» за его оптимальное состояние.