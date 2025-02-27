Ги Буше: «Ткачев тренируется со всеми, но выйдет играть лишь после вердикта врачей»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной игры с «Витязем» (4:3) в том числе ответил на пресс-конференции на вопрос о возвращении в игру восстанавливающихся после травм форвардов Владимира Ткачева и Эмиля Галимова.
Точные сроки он не назвал, но оптимизм на эту тему у Ги есть. Вопрос журналиста о Галимове содержал опасения, что игрок и вовсе в этом сезоне уже не сможет поучаствовать в матчах.
«Мы надеемся, что Галимов вскоре снова сможет играть. Сейчас у него лечение, оно связано с его старой травмой. Там все идет по стандартному протоколу. Поэтому в ближайшие дни получим более точную информацию. И тогда уже можно будет оттолкнуться и сказать что-то более конкретное. Конечно, мы надеемся, что он вернется, будет с командой, но все дело именно в медицинских аспектах», — рассказал Буше. Уточняя ситуацию с Владимиром Ткачевым, тренер отметил: сейчас у него хороший прогресс, он тренируется вместе с командой, тренеры «держат кулачки» за его оптимальное состояние.
Но и раньше уже наставник говорил, что форвард сможет играть только тогда, когда не тренеры, а врачи с уверенностью решат, что это уже возможно. А те точные сроки пока не называют.
Сейчас в списке травмированных у «Авангарда» официально помимо Ткачева также только двое — защитники Сергей Бойков и Даниил Степанов. Но при этом Степанова нельзя причислить к лидерам обороны «ястребов». А вот о Бойкове инсайдеры без уверенности писали, что он вроде бы выбыл до конца сезона. Но подчеркнем, что в самом клубе точной информации на эту тему нет.