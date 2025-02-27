Сколько тратят казахстанцы на кафе и рестораны

Но как Казахстан соотносится с соседями по ЕАЭС и СНГ? Сравнив стоимость питания в ряде стран на платформе Numbeo, можно сделать интересные выводы. На 24 февраля текущего года, например, комбинированный обед в сети быстрого питания в Казахстане обошелся в среднем в 6,85 долл. США, а ужин из трех блюд на двоих в ресторане средней ценовой категории — в 29,8 долл. США. Среди стран СНГ самые высокие цены на комбинированный обед в Таджикистане (8,43 долл. США), а самые низкие — в Узбекистане (4 долл. США). Что касается обедов в недорогих ресторанах, то дороже всего их можно найти в Армении (10,52 долл. США), а дешевле всего — в Узбекистане (4,28 долл. США).