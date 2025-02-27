В Самаре холодную воду могут отключить по 10 адресам 27 февраля

В четверг, 27 февраля, в Самаре ресурсники планируют провести работы на сетях холодного водоснабжения по 10 адресам. Опубликован полный список. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
«По этим адресам и в близлежащих домах возможны кратковременные отключения ХВС. В течение дня адреса могут меняться», — рассказали в пресс-службе.
Холодного водоснабжения не будет на Московском шоссе, 16−18, улицах Садовой, 5, Шишкина, 9, Фасадной, 22, Г. Димитрова, 5, Мориса Тореза, 91 и 103. Также без воды могут остаться жители на 8-й просеке, 8Ж, 9-й просеке первой линии, 5-й просеке, 101а, улице Солнечной, 1.
Запланированы работы по ремонту и перекладке канализационных сетей на улице Гагарина. Помимо этого, с 09:30 до 13:00 на пониженном давлении будет подаваться вода на ул. Авроры, 201, а до 12:25 без ХВС будут улицы Ташкентская, 105, 121, 123, 125, 131, 133 и Ст. -Загора, 267а, б, в, г, е, ж, 275.