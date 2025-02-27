В Самаре холодную воду могут отключить по 10 адресам 27 февраля

Запланированы работы по ремонту и перекладке канализационных сетей на улице Гагарина. Помимо этого, с 09:30 до 13:00 на пониженном давлении будет подаваться вода на ул. Авроры, 201, а до 12:25 без ХВС будут улицы Ташкентская, 105, 121, 123, 125, 131, 133 и Ст. -Загора, 267а, б, в, г, е, ж, 275.