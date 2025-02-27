Год прошел со дня смерти мэра Саянска Олега Боровского

Год прошел со смерти мэра Саянска Олега Боровского, он ушел из жизни 27 февраля 2024. Долгое время сибиряки не могли поверить в эту утрату — градоначальник за 10 лет руководства сделал очень многое.
Его решения отличались от общепринятого мнения. Например, во время пандемии коронавируса он не стал закрывать кафе, парикмахерские и другие заведения, где собирались люди. И не прогадал! Вирус долгое время не проникал в Саянск.
Напомним, Олег Боровский родился 31 декабря 1961 года в Улан-Баторе, что в Монголии. В 1987 году получил образование инженера-механика. Работал электриком-монтером, служил в армии, а с 1994 ушел в предпринимательство. На должность мэра был назначен 14 сентября 2014.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер Леонид Мацуев, отец известного иркутского пианиста Дениса Мацуева.