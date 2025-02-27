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В Челябинск придет ранняя весна

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. Челябинские синоптики считают, что уже к 8 марта в городе будут плюсовые температуры.

Сейчас в Ричмонде: +13° 7 м/с 62% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: ФедералПресс

Плюсовые температуры наступят накануне Международного женского дня и уже не будут опускаться ниже нуля до конца месяца.

сообщают синоптики

Днём воздух прогреется до плюс 6 градусов, но ночью температура будет опускаться до минус 4 градусов.