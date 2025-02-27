В Челябинск придет ранняя весна

Плюсовые температуры наступят накануне Международного женского дня и уже не будут опускаться ниже нуля до конца месяца.
Днём воздух прогреется до плюс 6 градусов, но ночью температура будет опускаться до минус 4 градусов.
ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. Челябинские синоптики считают, что уже к 8 марта в городе будут плюсовые температуры.
Плюсовые температуры наступят накануне Международного женского дня и уже не будут опускаться ниже нуля до конца месяца.
Днём воздух прогреется до плюс 6 градусов, но ночью температура будет опускаться до минус 4 градусов.