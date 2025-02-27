20-летний парень пострадал в аварии с двумя авто в Уфе

Вчера днем, 26 февраля, на улице Трамвайная в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, 45-летний водитель Lada Granta при повороте на Уфимское шоссе не уступил дорогу и столкнулся со встречной Mitsubishi Lancer. В результате аварии 20-летний пассажир «Лансера» получил травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Водители обоих автомобилей не пострадали.
По факту инцидента началось разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дороге зависит от всех участников движения. Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, об этом можно сообщить об этом по телефону горячей линии МВД Башкирии: 8 (347) 279−32−92. Также доступен Telegram-чат ГАИ для приема сообщений: @GIBDD_02bot.
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