20-летний парень пострадал в аварии с двумя авто в Уфе

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дороге зависит от всех участников движения. Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, об этом можно сообщить об этом по телефону горячей линии МВД Башкирии: 8 (347) 279−32−92. Также доступен Telegram-чат ГАИ для приема сообщений: @GIBDD_02bot.