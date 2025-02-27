Минздрав назвал причину долгой выписки нижегородки из роддома

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения и ГУ ЗАГС. Сообщается, что по медицинским показаниям женщину могли выписать не ранее чем через трое суток после родов. На четвертые сутки был сформирована электронная медицинская справка о рождении ребенка. Этот документ является основанием для органов ЗАГС начать процедуру выдачи свидетельства о рождении ребенка.