Стоимость бензина в Ростовской области стала еще выше

Стоимость бензина в Ростовской области выросла еще больше. Росстат поделился актуальной стоимостью топлива в Ростовской области.
С 18 по 24 февраля средняя стоимость бензина выросла до 60,30 рублей за литр. Топливо АИ-92 подорожало на две копейки. Сегодня его цена составляет 56,15 рубля за литр.
За АИ-95 теперь необходимо заплатить 62,38 рубля. Прирост составил также две копейки. Топливо марки АИ-98 в среднем обойдется в 81,63 рубля. Цена выросла на шесть копеек в сравнении с прошлой неделей.
Дизельное топливо поднялось в цене на три копейки — 66,25 рублей за литр.