Кому-то устроят «тёмную»: Где в Кишиневе не будет электричества целый день — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщает об отключениях.
Кишинёв, сектор Ботаника.
Бульвар Дачия 47/2 с 13:00 до 17:00.
Кишинёв, сектор Буюканы, Ватра.
город. Дом: ул. Правый берег озера Гидигич, частично Штефан-Водэ, между
Кишинёв, сектор Центр.
улица Георге Асаки, 53 с 09:30 до 14:00.
улица Георге Асаки 43, 53/2 с 14:00 до 17:30.
Кишинёв, сектор Рышкановка.
ул. Криулень 8−58, 13−63, 63А, Питуличий 15−29, Подгоренилор 5, 67, 76, 76/7, 88А, 91А, 93−97, 94−98, 108А, 108Д, 110−120, 124−126 с 09:30 до 16:30.
Кишинёв, сектор Рышкановка, Чореску.
ул. 31 августа 1989 г., Артелор, Мугурел, Сергей Лазо, ул. Св. Параскива, ул. Сфатул Цэрий частично, с 09:30 до 15:00.
Кишинёв, сектор Рышкановка, Ставчены.
ул. Алексей Матеевич, Ливезилор, Орхеюлуй, Ренаштерий частично, с 09:20 до 12:00.
ул. Богдан Петричейку Хашдеу, Ливезилор, Миорица, Нукарилор, Салчымилор, Ставчены, Тинеретулуй, Трандафирилор, 31 августа частично, с 13:00 до 17:00.