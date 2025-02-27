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Кому-то устроят «тёмную»: Где в Кишиневе не будет электричества целый день — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 27 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии сообщает об отключениях.

Кишинёв, сектор Ботаника.

Бульвар Дачия 47/2 с 13:00 до 17:00.

Кишинёв, сектор Буюканы, Ватра.

город. Дом: ул. Правый берег озера Гидигич, частично Штефан-Водэ, между 09:45—16:30.

Кишинёв, сектор Центр.

улица Георге Асаки, 53 с 09:30 до 14:00.

улица Георге Асаки 43, 53/2 с 14:00 до 17:30.

Кишинёв, сектор Рышкановка.

ул. Криулень 8−58, 13−63, 63А, Питуличий 15−29, Подгоренилор 5, 67, 76, 76/7, 88А, 91А, 93−97, 94−98, 108А, 108Д, 110−120, 124−126 с 09:30 до 16:30.

Кишинёв, сектор Рышкановка, Чореску.

ул. 31 августа 1989 г., Артелор, Мугурел, Сергей Лазо, ул. Св. Параскива, ул. Сфатул Цэрий частично, с 09:30 до 15:00.

Кишинёв, сектор Рышкановка, Ставчены.

ул. Алексей Матеевич, Ливезилор, Орхеюлуй, Ренаштерий частично, с 09:20 до 12:00.

ул. Богдан Петричейку Хашдеу, Ливезилор, Миорица, Нукарилор, Салчымилор, Ставчены, Тинеретулуй, Трандафирилор, 31 августа частично, с 13:00 до 17:00.

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