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Омичи стали реже болеть ОРВИ и гриппом за последнюю неделю

Число заболевших во всех возрастных группах постепенно уменьшается.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает снижаться в Омской области. Показатель заболеваемости за неделю с 17 по 23 февраля составил 67,2 на 10 тысяч населения, что на 24,9% эпидемического порога. Такие данные приводят в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают незначительное снижение заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах.

«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) обусловлена вирусами гриппа А и В, вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и коронавирусов (сезонных), и вирусами новой коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

Ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики, чтобы снизить шанс заражения ОРВИ: избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки и использовать антисептики, не забывать соблюдать социальную дистанцию. При первых симптомах заболевания следует обращаться к врачу.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области могут отменить режим повышенной готовности по коронавирусу.