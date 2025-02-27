Омичи стали реже болеть ОРВИ и гриппом за последнюю неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает снижаться в Омской области. Показатель заболеваемости за неделю с 17 по 23 февраля составил 67,2 на 10 тысяч населения, что на 24,9% эпидемического порога. Такие данные приводят в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.