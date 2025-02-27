В столицу поступило 100 новых электробусов

Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в ТиНАО. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и в двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.