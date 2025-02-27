В столицу поступило 100 новых электробусов

В парк «Коньково» поступило 100 инновационных электробусов. Это уже 12-я по счету площадка для обслуживания этого транспорта в городе. Технику поставили в рамках дополнительного соглашения с ПАО «КамАЗ». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Площадка “Коньково” обслуживает более 40 маршрутов, которые проходят по восьми округам столицы, три из них уже электробусные: № 394, М90 и № 877. Поставки новой экологичной техники позволяют нам повышать комфорт поездок пассажиров и сохранять окружающую среду. Продолжаем развитие экологичного транспорта и зарядной инфраструктуры, как поручил Сергей Собянин», — добавил Максим Ликсутов.
Москва занимает первое место в Европе по развитию и использованию электротранспорта. Инновационная техника российского производства выходит на городские улицы с 2018 года. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 60 тонн в год.
С 2022 года в столицу поставляют машины улучшенной комплектации. В них есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека.
Салон отапливается электрическим обогревателем, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 до 80−90 километров, а вес машины при этом остался прежним. С 2024 года на линиях работают КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.
Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в ТиНАО. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и в двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
На сегодняшний день свыше 2,3 тысячи современных машин обслуживает более чем 180 маршрутов. С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появляется еще больше электробусных маршрутов.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.