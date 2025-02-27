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Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в телерадиовещании с 27 февраля

Сигнала нет: в Ростовской области жителей ждут перебои в телерадиовещании с 27 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 27 февраля начнутся перебои в телерадиовещании. Об этом сообщили на сайте РТРС.

Так, с 27 по 28 февраля телевизоры и радиоприемники перестанут работать в Каменске-Шахтинском. Перебои пройдут с 10:35 до 17:00. Кроме того, 28 февраля помехи ожидаются в Новоалексеевке с 10:00 до 17:00.

А до 15 марта перебоев стоит ждать на объектах Ростовского ОРТПЦ. Помехи будут длиться каждые пять минут с 11:18 до 13:06. Причиной временных неудобств стала солнечная активность. Поэтому жителям стоит придумать, чем себя занять на время перебоев в телерадиовещании.

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