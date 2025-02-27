Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в телерадиовещании с 27 февраля

В Ростовской области с 27 февраля начнутся перебои в телерадиовещании. Об этом сообщили на сайте РТРС.
Так, с 27 по 28 февраля телевизоры и радиоприемники перестанут работать в Каменске-Шахтинском. Перебои пройдут с 10:35 до 17:00. Кроме того, 28 февраля помехи ожидаются в Новоалексеевке с 10:00 до 17:00.
А до 15 марта перебоев стоит ждать на объектах Ростовского ОРТПЦ. Помехи будут длиться каждые пять минут с 11:18 до 13:06. Причиной временных неудобств стала солнечная активность. Поэтому жителям стоит придумать, чем себя занять на время перебоев в телерадиовещании.