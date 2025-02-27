Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в телерадиовещании с 27 февраля

А до 15 марта перебоев стоит ждать на объектах Ростовского ОРТПЦ. Помехи будут длиться каждые пять минут с 11:18 до 13:06. Причиной временных неудобств стала солнечная активность. Поэтому жителям стоит придумать, чем себя занять на время перебоев в телерадиовещании.