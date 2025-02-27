В Крыму хотят переименовать скалу в честь спасенной кошки Муси, сообщает телеграм-канал Mash.
Администрация «Замка любви» считает, что Мусю нужно оставить в Ласточкином гнезде. Более того — переименовать скалу с «Аврориной» на «Авроро-Муськину».
Тем временем местные жители разделились во мнениях. Одни уверяют: возвращать в «Ласточкино гнездо» кошку нельзя. Другие — что нужно оставить в замке для привлечения туристов.
Ранее мы писали — глава Ялты Янина Павленко может забрать себе кошку Мусю, которую сбросили со скалы. Она уточнила, что это решение будут принимать жители города. Для этого есть неделя, во время которой кошка будет находится на реабилитации.