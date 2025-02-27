Дорожные службы Владивостока приступили к весенней уборке

Автобусные остановки «Бурачка», «Радиоприбор», «Окатовая», «Бестужева», «Мельзавод», «Пески», «Причальная», а также на улицах Вилкова, Нейбута и Бестужева уже очищены от граффити, незаконных афиш и объявлений. В настоящий момент идет промывка ливневых систем от накопившегося грунта и мусора. Сети промывают на Спортивной, 6, Приморской, 15, Фадеева, 42б и Ватутина, 16.