Дорожные службы Владивостока приступили к весенней уборке. В первую очередь очищаются остановки и подземные переходы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.
Автобусные остановки «Бурачка», «Радиоприбор», «Окатовая», «Бестужева», «Мельзавод», «Пески», «Причальная», а также на улицах Вилкова, Нейбута и Бестужева уже очищены от граффити, незаконных афиш и объявлений. В настоящий момент идет промывка ливневых систем от накопившегося грунта и мусора. Сети промывают на Спортивной, 6, Приморской, 15, Фадеева, 42б и Ватутина, 16.
В скором времени начнется уборка дорог с помощью подметательно-уборочной техники. Бригады «Содержание городских территорий» вывозят с улиц города мусор и автомобильные покрышки.
Напомним, во Владивостоке объявили аукцион на выбор подрядной организации, которая займётся благоустройством территории на улице Борисенко, 102. Работы будут проводиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».