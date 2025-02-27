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Дорожные службы Владивостока приступили к весенней уборке

В первую очередь очищаются остановки и подземные переходы.

Источник: Администрация Владивостока

Дорожные службы Владивостока приступили к весенней уборке. В первую очередь очищаются остановки и подземные переходы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Автобусные остановки «Бурачка», «Радиоприбор», «Окатовая», «Бестужева», «Мельзавод», «Пески», «Причальная», а также на улицах Вилкова, Нейбута и Бестужева уже очищены от граффити, незаконных афиш и объявлений. В настоящий момент идет промывка ливневых систем от накопившегося грунта и мусора. Сети промывают на Спортивной, 6, Приморской, 15, Фадеева, 42б и Ватутина, 16.

В скором времени начнется уборка дорог с помощью подметательно-уборочной техники. Бригады «Содержание городских территорий» вывозят с улиц города мусор и автомобильные покрышки.

Напомним, во Владивостоке объявили аукцион на выбор подрядной организации, которая займётся благоустройством территории на улице Борисенко, 102. Работы будут проводиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».