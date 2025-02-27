Разработан метод проектирования ультразвуковых ножей для авиационной отрасли

Как рассказали в пресс-службе ЛЭТИ, сотовые панели являются легким и прочным конструкционным материалом, который представляет собой два жестких внешних слоя, соединенные ячеистой структурой. Такие панели находят широкое применение в различных областях, в частности, в космической отрасли. Важным этапом в процессе создания конструкций, содержащих сотовые панели, является раскрой этого материала для выполнения конкретных требований по размерам и толщине. Однако механическая обработка представляет собой непростую задачу из-за сложного строения сот. Применение традиционных технологий может приводить к смятию структуры, формированию рваных краев у изделий.