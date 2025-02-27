Средняя ожидаемая зарплата выросла в Иркутской области до 60 тысяч

Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты рассчитывают получать наиболее высокую зарплату. Отметим, в начале 2025 средняя ожидаемая оплата труда по Иркутской области равнялась 60 тысячам. Если сравнивать с данными 2024, то показатель вырос на 9%, если брать в рублях — то на пять тысяч рублей. При этом сумма все равно ниже, чем в среднем по стране — в других регионах она достигла 70 тысяч рублей.