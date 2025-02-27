Средняя ожидаемая зарплата выросла в Иркутской области до 60 тысяч

Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты рассчитывают получать наиболее высокую зарплату. Отметим, в начале 2025 средняя ожидаемая оплата труда по Иркутской области равнялась 60 тысячам. Если сравнивать с данными 2024, то показатель вырос на 9%, если брать в рублях — то на пять тысяч рублей. При этом сумма все равно ниже, чем в среднем по стране — в других регионах она достигла 70 тысяч рублей.
Самый значимый рост ожиданий отмечается у специалистов, работающих в сфере стратегии, инвестиций, консалтинга. Они хотят получать на 40 тысяч рублей больше (+40%). Затем идут аграрии (на 39,7 тыс. или +33%), кадры из добывающей отрасли (на 32,7 тыс. больше или 33%). Также в список попали представители высшего, среднего менеджмента (на 20 тыс. или +20%), научные работники, педагоги (на 15,5 тыс. или +31%).
Помимо этого хочется зарабатывать наиболее крупные суммы ИТ-специалистам (на 12,6 тыс. или 18%), медикам, фармацевтам (на 12,5 тыс. или +22%), страховщикам (10,8 тыс. или +22%), работникам розничной торговли (10 тыс. или +25%), а также представителям маркетинга (10 тыс или 20%).
— Кроме того, выше рынка (то есть более чем на пять тысяч рублей) выросли зарплатные ожидания у специалистов из направлений «Продажи, обслуживание клиентов», «Финансы, бухгалтерия», «Юристы», «Закупки», «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал», «Управление персоналом, тренинги», «Производство, сервисное обслуживание», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Туризм, гостиницы, рестораны», — рассказывают в пресс-службе hh.ru.
Претендентами на самые высокие зарплаты стали работники таких направлений, как «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (в среднем 140 тыс.), «Сельское хозяйство» (139,7 тыс.), «Добыча сырья» (132,7 тыс.), «Высший и средний менеджмент» (120 тыс.), а также «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 100 тыс.).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что матч с легендами советского хоккея перенесли в Ангарске из-за болезни Фетисова.