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«Тики встречаются в 40% случаях именно в школьном возрасте». Белорусский врач предупредила об опасности системного невроза у школьников

Белорусский врач сказала про опасность тика у школьников из-за усталости.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач-психотерапевт наук Татьяна Емельянцева в интервью БелТА сказала про опасность тика у школьников из-за усталости.

Специалист пояснила, что просмотр коротких видео в большом количестве может, в том числе, спровоцировать у школьников развитие тика.

— Тик — это системный невроз, — уточнила врач.

По ее словам, речь идет про обычную невротическую реакцию, указывающую, что ребенок устал, у него идет психический и физический перегруз.

— Тики встречаются в 40% случаях именно в школьном возрасте, — пояснила Емельянцева.

Она подчеркнула: плохо, когда тик начинает в дошкольном возрасте, что указывает на более слабую нервную систему. Вместе с тем специалист заверила, что для школьников тик является обычной историей. Однако они могут быть разными.

— Необычные — когда не просто дергается глаз, шмыгает носом ребенок или покашливает, а уже вовлекаются руки, плечевой пояс. То есть тики становятся сложными и генерализованными, мы так говорим, — заявила психотерапевт.

Емельянцева подчеркнула, что указанные тики требуют внимания, а также обследования: нужно сделать электроэнцефалографическое исследование хотя бы раз. В том случае, если все хорошо, то не нужно делать никакого суточного мониторирования ЭКГ.

Кстати, белорусский врач сказала, почему вредно постоянно смотреть ролики в TikTok.

Тем временем Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси: «Допускаются исправления неправильных записей, не обязательно записывать расписание на титульном листе».