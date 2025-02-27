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В Феодосии будут стрелять

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии в четверг. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.

Источник: РИА "Новости"

«27 февраля с 10:00 до 13:00 будут проходить учебные стрельбы. Возможно проведение учебных стрельб в вечернее время с 19:00 до 21:00», — предупредил он в Telegram.

Ткаченко призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В Симферополе 27 февраля с 10 до 13 часов в районе предприятия «Крымвзрывпром», по улице Жени Дерюгиной, 11, также будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия.

Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.

учения