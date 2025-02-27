В Феодосии будут стрелять

«27 февраля с 10:00 до 13:00 будут проходить учебные стрельбы. Возможно проведение учебных стрельб в вечернее время с 19:00 до 21:00», — предупредил он в Telegram.
Ткаченко призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Симферополе 27 февраля с 10 до 13 часов в районе предприятия «Крымвзрывпром», по улице Жени Дерюгиной, 11, также будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.