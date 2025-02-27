Спортивный журналист Дмитрий Губерниев приедет в Казань для проверки стадиона перед Чемпионатом России по лыжным гонкам. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Губерниева, он будет комментировать турнир вместе с олимпийским чемпионом Александром Легковым. Журналист проработает три дня, до вторника, 4 марта. После он собирается ехать на биатлон в Златоуст.
Как отметил спортивный комментатор, он проверит готовность лыжного стадиона в Татарстане проводить большие соревнования. Однако в Златоусте этого делать не будет, так как там всегда все отлично.
Напомним, в Казани в 2025 году пройдет чемпионат России по лыжным гонкам. Он запланирован с 1 по 9 марта.