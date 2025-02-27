В Алматы планируют создать зоны с низкими выбросами

По примеру крупнейших мегаполисов мира в Алматы планируется повышение стоимости парковки, а также создание зон с низкими выбросами (Low-emission zone). Этот вопрос будет вынесен на обсуждение общественного совета и маслихата. Предполагается, что въезд в такие зоны для автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам, станет платным. Однако владельцев электромобилей и экологичного транспорта ограничения не затронут.