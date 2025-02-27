В Алматы планируют создать зоны с низкими выбросами

«Мы разработали программу на 2025−2027 годы и надеемся, что за счет снижения промышленных выбросов, а также регулирования транспортного сектора сможем достичь ощутимых результатов», — отметил он на встрече с жителями Медеуского района.
По примеру крупнейших мегаполисов мира в Алматы планируется повышение стоимости парковки, а также создание зон с низкими выбросами (Low-emission zone). Этот вопрос будет вынесен на обсуждение общественного совета и маслихата. Предполагается, что въезд в такие зоны для автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам, станет платным. Однако владельцев электромобилей и экологичного транспорта ограничения не затронут.
Дополнительно аким подчеркнул важность развития подземного и наземного скоростного общественного транспорта, а также строительства транспортно-пересадочных узлов для улучшения городской мобильности.
Ранее сообщалось, что основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автотранспорт, поэтому в первом полугодии 2025 года планируют разработать и утвердить правила охраны атмосферного воздуха города.
Исследование Almaty Air Initiative выявило, что загрязнение воздуха в Алматы воспринимается алматинцами как угроза для здоровья (особенно детского), приводит к недоверию властям и способствует росту миграции. Каждый шестой житель Алматы задумывается о переезде из-за плохой экологии, среди предпринимателей и родителей детей до 18 лет этот показатель еще выше.