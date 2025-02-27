Рейс из Омска в Санкт-Петербург вылетит с задержкой в более чем 10 часов

Рейс авиакомпании «Северный ветер», который должен был вылететь из Омска в Санкт-Петербург в 05:20 сегодня, 27 февраля, задержали до 15:40. Это следует из данных онлайн-табло Омского аэропорта.
Согласно расписанию, самолет Airbus A321 должен был отправиться из Омска в 05:20 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 06:25 по местному времени.
Борт, который должен выполнить задержанный рейс, прибыл в Омск в 04:30. Причина задержки неизвестна. Вероятно, самолет не может покинуть Омский аэропорт из-за технической неисправности.
Ранее «КП Омск» сообщала, что авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Омска в Улан-Удэ и Минеральные Воды.