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Рейс из Омска в Санкт-Петербург вылетит с задержкой в более чем 10 часов

Борт должен был отправиться в Петербург еще утром.

Источник: Комсомольская правда

Рейс авиакомпании «Северный ветер», который должен был вылететь из Омска в Санкт-Петербург в 05:20 сегодня, 27 февраля, задержали до 15:40. Это следует из данных онлайн-табло Омского аэропорта.

Согласно расписанию, самолет Airbus A321 должен был отправиться из Омска в 05:20 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 06:25 по местному времени.

Борт, который должен выполнить задержанный рейс, прибыл в Омск в 04:30. Причина задержки неизвестна. Вероятно, самолет не может покинуть Омский аэропорт из-за технической неисправности.

Ранее «КП Омск» сообщала, что авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Омска в Улан-Удэ и Минеральные Воды.