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Из крана только воздух: Где в Кишиневе не будет воды в четверг, 27 февраля — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет воды в четверг, 27 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает о проведении запланированных работ 27 февраля.

Так, с 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам в Кишинёве:

Ул. Фиерарилор, Негурень, Сэрэтень, И. Инкулец, М. Чакир, М. Элиаде, А. Давид, П. Боцу, Кицкань, Кочиерь, Суручень, Мирешень, И. Нистор, А. Матеевича, А. Бернардацци, Л. Толстого, Тигина, Болгарская, Армянская, В. Александри.

С 09:00 до 15:00 без воды окажутся столичные жители по адресам:

Шоссе Мунчешть, 792/2794, бул. Траян, 6/2, Сармизеджетуса, 48/12, 92/2, 94/1, 94/5, 96/2, 96/3, Ботаника Веке, 2, Грэдина Ботаника, 12.

С 09:00 до 18:00 отключения запланированы также в Дурлештах:

Ул. Ательерилор, 4, 6.

ЖКХ