Из крана только воздух: Где в Кишиневе не будет воды в четверг, 27 февраля — публикуем адреса

Ул. Фиерарилор, Негурень, Сэрэтень, И. Инкулец, М. Чакир, М. Элиаде, А. Давид, П. Боцу, Кицкань, Кочиерь, Суручень, Мирешень, И. Нистор, А. Матеевича, А. Бернардацци, Л. Толстого, Тигина, Болгарская, Армянская, В. Александри.