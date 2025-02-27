Из крана только воздух: Где в Кишиневе не будет воды в четверг, 27 февраля — публикуем адреса

Поставщик сообщает о проведении запланированных работ 27 февраля.
Так, с 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам в Кишинёве:
Ул. Фиерарилор, Негурень, Сэрэтень, И. Инкулец, М. Чакир, М. Элиаде, А. Давид, П. Боцу, Кицкань, Кочиерь, Суручень, Мирешень, И. Нистор, А. Матеевича, А. Бернардацци, Л. Толстого, Тигина, Болгарская, Армянская, В. Александри.
С 09:00 до 15:00 без воды окажутся столичные жители по адресам:
Шоссе Мунчешть, 792/2794, бул. Траян, 6/2, Сармизеджетуса, 48/12, 92/2, 94/1, 94/5, 96/2, 96/3, Ботаника Веке, 2, Грэдина Ботаника, 12.
С 09:00 до 18:00 отключения запланированы также в Дурлештах:
Ул. Ательерилор, 4, 6.