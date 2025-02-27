«Ремонт подъездов, замена каруселей, обрезка деревьев». ЖКХ Минска сказало об обязательных работах при благоустройстве дворов

ЖКХ Минска назвало обязательные работы при благоустройстве дворов. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Воробьева.
По ее словам, в Минске в 2025 году намерены благоустроить 880 территорий, из которых 209 — комплексно. Воробьева уточнила, что было увеличено количество обязательных видов работ при благоустройстве дворов. Она пояснила, что во дворах домов, где уже завершили капитальный ремонт, применяется комплексный подход к благоустройству.
— Если раньше он предусматривал не менее трех позиций, то с нынешнего года принято решение увеличить их количество как минимум до пяти, — уточнила специалист.
Воробьева также уточнила, что речь идет про ремонт подъездов и пешеходных дорожек, замену игрового оборудования и малых архитектурных форм. Также она назвала посадку насаждений, обрезку деревьев и кустов, восстановление поврежденных газонов.
— Таким образом, для жителей обновленных домов создается комфортная среда и за пределами квартир и подъездов, — уточнила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства.
Она сообщила, что в оставшихся 671 дворе проведут не менее трех видов работ: речь идет не только о локальной замене, ремонте конструкций или озеленении.
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