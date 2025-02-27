«Ремонт подъездов, замена каруселей, обрезка деревьев». ЖКХ Минска сказало об обязательных работах при благоустройстве дворов

По ее словам, в Минске в 2025 году намерены благоустроить 880 территорий, из которых 209 — комплексно. Воробьева уточнила, что было увеличено количество обязательных видов работ при благоустройстве дворов. Она пояснила, что во дворах домов, где уже завершили капитальный ремонт, применяется комплексный подход к благоустройству.