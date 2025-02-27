Досаев рассказал, как решили проблемы с водоснабжением 50 тысяч алматинцев

Все забыли, как в прошлом году был ажиотаж по Каменскому плато. Вопросы 50 тысяч жителей района уже решены, и сейчас они обеспечены стабильным водоснабжением, эти вопросы больше не поднимаются. Для меня это большой успех. В этом году мы проведем работы в западной части, а в следующем году займемся восточной частью, включая строительство систем водоотведения и сетей, чтобы горы не ползли, ведь люди используют септики. Эти вопросы для меня принципиально важны.