Число заявок на проведение съемок в Москве выросло в 1,5 раза

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кинокомиссия «Москино» с момента своего основания в феврале 2018 года помогла организовать около 10 тыс. съемок в локациях столицы: на улицах, площадях, объектах инфраструктуры, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Среди производителей фильмов и сериалов стабильно растет интерес к московским площадкам. Только за прошлый год столичная кинокомиссия согласовала около 1,7 тыс. съемок. Число заявок на их проведение достигло почти 3 тыс. — это примерно в полтора раза больше, чем в 2023-м», — сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента культуры.
Отмечается, что за семь лет благодаря кинокомиссии «Москино» создано более 2,6 тыс. проектов крупных студий и начинающих режиссеров. Самый популярный формат — сериалы, на них пришлось свыше трети от всех одобренных заявок. На втором месте — полнометражные картины — 24%, затем — курсовые и дипломные работы учащихся профильных вузов (18,5%). Замыкают список короткометражки — почти 16%.
Кинокомиссия помогает организовывать съемки и в кинопарке «Москино», где расположено 18 локаций с декорациями, самые востребованные из которых «Витебский вокзал», «Москва 1940-х», «Глухая деревня» и «Центр Москвы». Заявки принимаются через киноплатформу «Москино». На ней можно найти рекомендации по подбору площадок, арендовать реквизит и костюмы, узнать о мерах поддержки. Онлайн-сервис работает чуть больше года, в 2024-м его посетили свыше 500 тыс. уникальных пользователей.