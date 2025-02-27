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Пермский зоопарк с 1 марта изменит режим работы

Новый режим работы введут из-за увеличения светового дня.

Источник: Московский зоопарк

Пермский зоопарк с 1 марта изменит режим работы. Изменения введут по причине увеличения светового дня и активности животных.

С первого дня весны время работы установят с 10:00 до 18:00, кассу начнут закрывать на один час раньше — в 17:00. В зоопарке отметили, изменение режима работы является ежегодной сезонной практикой.

Цена взрослого билета в зоопарк (c 12 лет — включительно) составляет 350 ₽, детского (с 4 по 11 лет — включительно) — 250 ₽. Вход детей до 4 лет бесплатный (0+).

В Пермском зоопарке у пары белых медведей Милки и Сэрику три месяца назад родился медвежонок. Его пол сотрудники зоопарка раскроют 27 февраля.

флора и фауна