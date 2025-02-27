Карантин по бешенству сняли на севере Ростовской области спустя 11 месяцев

На севере Ростовской области спустя 11 месяцев сняли карантин по бешенству. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства региона.
Ограничения действовали с апреля 2024 года в двух очагах инфекции на территории слободы Колодези Колодезянского сельского поселения Миллеровского района, а также в трехкилометровой зоне, в которую входили хутора Шиловка и Теплицкий.
Карантин был установлен из-за случая бешенства дикой лисы. После этого в указанных населенных пунктах нельзя было заниматься оборотом домашних животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок.
Накануне карантинные ограничения из-за мертвого волка ввели в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Жителям Дона напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.