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Карантин по бешенству сняли на севере Ростовской области спустя 11 месяцев

В слободе и двух хуторах Ростовской области отменили карантин по бешенству.
Источник: Комсомольская правда

На севере Ростовской области спустя 11 месяцев сняли карантин по бешенству. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства региона.

Ограничения действовали с апреля 2024 года в двух очагах инфекции на территории слободы Колодези Колодезянского сельского поселения Миллеровского района, а также в трехкилометровой зоне, в которую входили хутора Шиловка и Теплицкий.

Карантин был установлен из-за случая бешенства дикой лисы. После этого в указанных населенных пунктах нельзя было заниматься оборотом домашних животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок.

Накануне карантинные ограничения из-за мертвого волка ввели в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Жителям Дона напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.