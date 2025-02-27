Полицейские установили участников несостоявшейся массовой драки в Иркутске

Полиция выяснила, что за люди собрались под окнами многоэтажки вечером 25 февраля 2025. Напомним, в социальных сетях появилось видео: толпа молодых людей устроила разборки и шумела около спортивной площадки на улице Байкальской в районе дома № 134. Очевидцы сняли видео, как неизвестные разбегаются в разные стороны после приезда наряда патрульно-постовой службы.
Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, участниками сбора оказались студенты, которые живут в общежитии неподалеку, а также их знакомые.
— Я стоял и наблюдал, пытался объяснить, что ситуацию нужно решить мирно. Двое ребят подрались, а после мы разошлись, — рассказывает один из парней.
Известно, что у студентов нет претензий друг к другу, никто из них не обращался за медицинской помощью.
— Молодые люди рассказали, что помирились сразу после выяснения отношений, сделали общее фото, которое и помогло определить участников инцидента. Абсолютное большинство из них — совершеннолетние студенты одного из колледжей, — уточнили в пресс-службе МВД.
Сейчас с ними и их родителями беседуют полицейские. Молодые люди раскаялись в содеянном. Также извинились перед теми, кого потревожили.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Иркутска осудили на семь лет за смертельную драку на Золотых песках.