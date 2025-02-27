Полицейские установили участников несостоявшейся массовой драки в Иркутске

Полиция выяснила, что за люди собрались под окнами многоэтажки вечером 25 февраля 2025. Напомним, в социальных сетях появилось видео: толпа молодых людей устроила разборки и шумела около спортивной площадки на улице Байкальской в районе дома № 134. Очевидцы сняли видео, как неизвестные разбегаются в разные стороны после приезда наряда патрульно-постовой службы.