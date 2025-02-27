Зону посадки такси у Московского вокзала изменили после ДТП в Нижнем

Зону посадки такси изменили у Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил зампредседателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, член Общественной палаты Нижегородской области Илья Зотов.
Напомним, 19 февраля 33-летняя женщина вышла из такси, которое притормозило в районе остановки общественного транспорта, но далеко от тротуара. Женщина стала переходить дорогу, однако водитель маршрутки не заметил пешехода и сбил его. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи.
Илья Зотов обратился в компанию «Яндекс», чтобы зона запрета посадки-высадки пассажиров около вокзала была скорректирована. Точку возле автобусной остановки исключили из приложения. Теперь пассажиры смогут сесть и выйти из такси только в зоне парковки под шлагбаумом и около ТЦ «Чкалов».