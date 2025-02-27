В поезде Уфа-Оренбург пьяный 17-летний студент устроил ЧП

Поздним вечером 24 февраля в дежурную часть Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте поступил вызов о нарушении общественного порядка в электропоезде Уфа-Оренбург. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, который устроил беспорядок во втором вагоне состава.
Подросток, отмечая предстоящий день рождения, распивал спиртное прямо в поезде. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, катался по полу вагона и мешал другим пассажирам. Позже молодой человек пояснил, что перед посадкой в поезд в Уфе попросил незнакомого мужчину купить ему пиво и шампанское. В поезде он начал отмечать, но дальнейшие события вспомнить не смог.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних связались с матерью подростка и вызвали ее на место. После ее приезда юношу доставили в отделение. Оказалось, что нарушитель — житель Оренбургской области, студент первого курса техникума.
Транспортные полицейские провели с подростком профилактическую беседу и привлекли его к административной ответственности по двум административным статьям: за потребление алкоголя в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Материалы дела переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка для дальнейшего разбирательства.
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