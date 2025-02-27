В поезде Уфа-Оренбург пьяный 17-летний студент устроил ЧП

Подросток, отмечая предстоящий день рождения, распивал спиртное прямо в поезде. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, катался по полу вагона и мешал другим пассажирам. Позже молодой человек пояснил, что перед посадкой в поезд в Уфе попросил незнакомого мужчину купить ему пиво и шампанское. В поезде он начал отмечать, но дальнейшие события вспомнить не смог.